Tramvia scatta il piano anti-affollamento a Villa Costanza
Da oggi sono in vigore misure specifiche per gestire il sovraffollamento sulla linea T1 della tramvia tra Villa Costanza e Santa Maria Novella. Si prevede un monitoraggio costante dei flussi di passeggeri e, in base ai dati raccolti, saranno adattati gli orari di arrivo di bus e altri servizi di collegamento. L’obiettivo è distribuire meglio i passeggeri durante le diverse fasce orarie e ridurre gli affollamenti.
Monitorare i flussi dei passeggeri e intervenire sugli orari di arrivo di bus e servizi per alleggerire il sovraffollamento della linea T1 della tramvia tra Villa Costanza e Santa Maria Novella. È quanto deciso ieri durante un incontro tra l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia del Comune.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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