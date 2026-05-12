Tramvia scatta il piano anti-affollamento a Villa Costanza

Da oggi sono in vigore misure specifiche per gestire il sovraffollamento sulla linea T1 della tramvia tra Villa Costanza e Santa Maria Novella. Si prevede un monitoraggio costante dei flussi di passeggeri e, in base ai dati raccolti, saranno adattati gli orari di arrivo di bus e altri servizi di collegamento. L’obiettivo è distribuire meglio i passeggeri durante le diverse fasce orarie e ridurre gli affollamenti.

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