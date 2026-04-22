Fauna fuori controllo scatta il piano | caccia selettiva e misure anti nutrie

Mercoledì 22 si è svolta una riunione presso Palazzo Giulio d’Este, presieduta dal prefetto, per discutere delle problematiche legate alla crescita eccessiva di alcune specie di fauna selvatica. All'incontro hanno partecipato rappresentanti delle autorità locali e tecnici incaricati di valutare le misure da adottare. Tra gli argomenti affrontati ci sono stati il controllo dei daini e delle nutrie, e le azioni preventive per tutelare i terreni agricoli.

Gestione di daini, nutrie e tutela dei terreni agricoli. Si è tenuta mercoledì 22, presso Palazzo Giulio d’Este, una riunione presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, dedicata alle criticità connesse alla proliferazione incontrollata della fauna selvatica e alle strategie di contenimento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Abbattute 8.565 nutrie. Il piano di controllo 2026: "Stanziati 45mila euro" Spesa farmaceutica fuori controllo, il ministro Schillaci chiede “misure correttive” all’AifaLa spesa farmaceutica corre come non mai, potrebbe assorbire quel poco di aumento nominale del Fondo sanitario nazionale previsto dalle ultime leggi...