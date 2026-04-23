Bari allerta clan per San Nicola | scatta il piano anti-vendetta

A Bari si alza l’allerta in vista della festività di San Nicola, dopo l’omicidio di un uomo avvenuto a Bisceglie. Le forze dell’ordine stanno seguendo da vicino le attività dei clan Strisciuglio e Capriati, considerate coinvolte nelle dinamiche di violenza legate all’evento. La situazione ha portato a un potenziamento dei controlli e a un piano specifico per prevenire eventuali azioni di vendetta o escalation criminale.

? Cosa sapere Allerta a Bari per l'omicidio di Filippo Scavo avvenuto a Bisceglie.. Le forze dell'ordine monitorano i clan Strisciuglio e Capriati durante San Nicola.. Le forze dell’ordine hanno innalzato il livello di allerta a Bari per prevenire possibili ritorsioni criminali durante le celebrazioni di San Nicola, dopo l’omicidio del 42enne Filippo Scavo avvenuto nei giorni scorsi a Bisceglie. L’accaduto ha scatenato una serie di indagini volte a ricostruire i moventi e le dinamiche del delitto, che secondo le prime ipotesi investigative vedrebbe coinvolti i clan mafiosi degli Strisciuglio e dei Capriati in un conflitto interno. Mentre gli...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, allerta clan per San Nicola: scatta il piano anti-vendetta Notizie correlate Filippo Scavo ucciso in discoteca, l’ipotesi della faida tra due clan di Bari e dell’omicidio per vendettaFilippo Scavo, ucciso a colpi di pistola nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, sarebbe stato un esponente del clan mafioso Strisciuglio di... Pioggia e freddo non abbandonano Bari: scatta l'allerta meteo per il rischio temporaliIl nuovo bollettino della Protezione Civile indica maltempo diffuso su tutta la Puglia, fino alla mezzanotte. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bari pronta a festeggiare San Nicola, allerta tensioni tra i clan: convocato il Comitato per la sicurezza; Bari, timori per le feste e San Nicola: disposti più controlli per i clan in guerra; Guerra tra clan, questore: Fibrillazioni allarmanti, tensioni per lo spaccio; L’omicidio in discoteca a Bisceglie era stato pianificato. Sos sicurezza, vertice in prefettura. Bari, timori per le feste e San Nicola: disposti più controlli per i clan in guerraDella situazione sicurezza si parlerà oggi, nel corso del Comitato per l’ordine pubblico: in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio della festa ... bari.repubblica.it Faida tra clan, a Bari allarme per San Nicola: il prefetto convoca Comitato per la sicurezzaOggi riunione con il sindaco. Fibrillazioni dopo l’omicidio di Bisceglie, si temono reazioni durante la sagra dell’8 maggio ... lagazzettadelmezzogiorno.it FAIDA TRA CLAN "SPAVENTA" SAN NICOLA: controlli rafforzati e tensione in vista della festa - facebook.com facebook