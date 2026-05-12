A Sansepolcro si svolge la manifestazione Trame di comunità 2026, frutto di un progetto iniziato nel luglio del 2025 durante una residenza artistica di Lucy Orta presso CasermArchelogica. La manifestazione coinvolge artisti e comunità locali, portando avanti un percorso di collaborazione e scambio culturale. L’evento si inserisce in un calendario che valorizza le iniziative artistiche e sociali nella zona.

Trame di comunità 2026 è il risultato del progetto iniziato nel luglio del 2025 durante la residenza artistica di Lucy Orta presso CasermArchelogica a Sansepolcro. Lucy Orta, artista celebre a livello internazionale per la sua capacità di unire arte visive e impegno sociale, ha esplorato il territorio, incontrando trentatré persone, tra artigiani, insegnanti, imprenditori, attivisti e cittadini. Da questo racconto collettivo è nata l’istallazione Trame di comunità realizzata appositamente per CasermArcheologica, visibile nella sede di Palazzo Muglioni fino al 15 luglio 2026 e resa possibile dalla collaborazione di CasermArcheologica (Laura Caruso, Ilaria Margutti, Alice Solfanelli, Martina Tognelli) con lo Studio Lucy+Jorge Orta e la consulenza editoriale di Simonetta Carbonaro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trame di comunità. Lucy Orta a Sansepolcro

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