Trame di Comunità un’installazione dell’artista Lucy Orta

Arezzo ospita l’installazione “Trame di Comunità” dall’artista Lucy Orta presso CasermArcheologica. L’opera è stata creata nel 2025 durante una residenza e coinvolge la partecipazione della comunità locale. L’installazione è site-specific e presenta elementi che riflettono il rapporto tra arte e territorio. La mostra è aperta al pubblico a partire dal 27 febbraio 2026.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – A CasermArcheologica arriva Trame di Comunità, un'installazione site-specific dell 'artista di fama internazionale Lucy Orta, nata da una residenza e da un percorso di coinvolgimento della comunità nel 2025. A cura di Simonetta Carbonaro, il progetto sarà presentato in anteprima oggi a Palazzo Muglioni, edificio storico di Sansepolcro, nell'area della Valtiberina. Dal 2013 il palazzo è al centro di un processo di rigenerazione culturale guidato dall'Associazione CasermArcheologica ed è oggi uno dei più dinamici centri di produzione culturale in Italia. L'iniziativa si inserisce nel programma di residenze ed esposizioni sostenuto da Fondazione Cr Firenze, con il sostegno istituzionale del Comune di Sansepolcro, del Comune di Anghiari e dei Musei Civici della Madonna del Parto.