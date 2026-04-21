Arezzo, 21 aprile 2026 – CasermArcheologica è lieta di annunciare che la mostra Trame di Comunità dell’artista internazionale Lucy Orta, in programma fino al 15 luglio 2026, è offerta a ingresso gratuito per tutti i visitatori grazie al generoso sostegno della Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation. L’esposizione sarà accessibile gratuitamente nei seguenti orari: lunedì-venerdì dalle 10 alle 18 e sabato dalle 15 alle 19, con aperture straordinarie sabato 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Il contributo della Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundatio n permetterà non solo l’ingresso gratuito, ma anche una ricca serie di attività partecipative: laboratori per scuole e gruppi del territorio e da fuori, un laboratorio di ceramica per adulti e la redazione di un catalogo che documenterà il progetto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A CasermArcheologica prosegue la mostra "Trame di Comunità" di Lucy Orta fino al 15 luglio 2026

Notizie correlate

Lucy Orta a CasermArcheologica: “Trame di comunità”, un’installazione che dà forma a una comunità in trasformazioneIl progetto, a cura di Simonetta Carbonaro, sarà presentato in anteprima stampa venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 11.

CasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista Lucy OrtaArezzo, 2 febbraio 2026 – CasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: La comunità di Lucy Orta in mostra a CasermArcheologica in Toscana.

La mostra della grande artista Lucy Orta in un palazzo storico recuperato a San SepolcroA San Sepolcro CasermArcheologica, emblematico progetto di rigenerazione urbana partito dal basso, presenta la mostra di Lucy Orta che, come lo spazio in cui è accolta, pone al centro il concetto di c ... artribune.com

CasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista Lucy OrtaArezzo, 2 febbraio 2026 – CasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy Orta, nata da una residenza e da un percorso di ... lanazione.it