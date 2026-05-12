Tragico incidente a Quartucciu | muore un novantatreenne nel campo

Un uomo di 93 anni è morto in un incidente avvenuto in un campo a Quartucciu. Secondo le prime ricostruzioni, il macchinario ha travolto l’anziano mentre stava effettuando lavori di riparazione. Il corpo è stato trovato alcuni giorni dopo l’accaduto, senza che nessuno si fosse accorto della sua assenza prima del ritrovamento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze esatte che hanno portato alla tragedia.

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? Punti chiave Come ha fatto il macchinario a travolgere l'uomo durante la riparazione?. Perché il decesso è avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri analizzando gli ingranaggi del trattorino?. Quali rischi nascondono i terreni incolti della zona di Sant’Isidoro?.? In Breve Decesso avvenuto giorni prima del ritrovamento nella località Sant’Isidoro a Quartucciu.. Intervento dei Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu sul luogo.. Rischi legati alla manutenzione manuale di macchinari agricoli in aree incolte.. Indagini tecniche in corso sulla struttura del trattorino per ricostruire la dinamica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragico incidente a Quartucciu: muore un novantatreenne nel campo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Muore nel frontale: tragico incidente, altri tre feritiCampagnatico (Grosseto), 27 aprile 2026 – Incidente stradale vicino ad Arcille nel territorio comunale di Campagnatico. Tragico incidente nel Torinese: muore un uomo di 83 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra due auto sulla provinciale 590 Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata a San Sebastiano da...