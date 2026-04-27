Muore nel frontale | tragico incidente altri tre feriti

Un grave incidente si è verificato vicino ad Arcille, nel territorio di Campagnatico, causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si svolgono le indagini.

Campagnatico (Grosseto), 27 aprile 2026 – Incidente stradale vicino ad Arcille nel territorio comunale di Campagnatico. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Due auto coinvolte nell’incidente. La tragedia è avvenuta intorno alle 14:10 sulla strada provinciale Voltina. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un incidente frontale nel quale sono rimaste coinvolte due auto. L’impatto è stato violentissimo. L’intervento dei soccorritori. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori e le forze dell’ordine. Vista la gravità dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it

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LUTTO NELLO SPORT ITALIANO: MORTO IL CAMPIONE 19ENNE IN UN GRAVISSIMO INCIDENTE IN MOTO

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