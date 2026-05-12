Traghetti prezzi estivi alle stelle | ad agosto +18% per una cabina

Ad agosto, i prezzi dei biglietti per i traghetti hanno registrato un aumento medio del 18% rispetto allo stesso periodo del 2025. La tratta tra Livorno e Olbia ha subito i maggiori rincari, con un incremento del 29%. I costi delle cabine sono saliti rispetto all’anno precedente, rendendo più costosi i viaggi marittimi durante la stagione estiva.

Il trasporto marittimo è sempre più oneroso. Nelle settimane centrali di agosto, per una famiglia di due persone e un bambino viaggiare in traghetto costa in media il 18% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno se si sceglie di prenotare la cabina, il 15% in più per la poltrona. Rispetto a maggio 2026, invece, ad agosto gli aumenti ammontano rispettivamente al 78% e all’82%. A lanciare l’allarme è Federconsumatori. Secondo quanto emerge dallo studio dell’osservatorio nazionale dell’associazione, la tratta maggiormente colpita dagli aumenti è la Livorno- Olbia, che registra un rincaro dei prezzi del 29% rispetto al 2025. Nelle due settimane centrali di agosto, per una famiglia di tre persone con auto al seguito un biglietto di andata e ritorno per una cabina può arrivare a costare quasi 820 euro.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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