A agosto, i prezzi dei biglietti per i traghetti hanno registrato aumenti fino al 29%. Federconsumatori ha chiesto interventi per tutelare i consumatori, evidenziando come le tariffe siano lievitate in vari casi. In particolare, il costo di una famiglia sulla tratta tra Livorno e Palermo è diventato più elevato, mentre i prezzi per i posti in poltrona sono saliti dell’82%.

? Domande chiave Quanto costa davvero una famiglia su una tratta Livorno-Palermo?. Perché i prezzi per la poltrona sono balzati dell'82%?. Come influisce il conflitto in Medio Oriente sul costo del biglietto?. Perché Federconsumatori chiede un intervento immediato del Governo?.? In Breve Tratta Livorno-Olbia con rincari del 29% rispetto ai valori del 2025.. Prezzi poltrona e cabina aumentano dell'82% e 78% rispetto a maggio 2026.. Costi carburante in aumento per tensioni geopolitiche in Medio Oriente.. Spesa 946,50 euro in poltrona o 1.484,90 euro in cabina per Livorno-Palermo.. Le tariffe dei traghetti per le tratte estive mostrano un aumento medio del 15% sceglie la poltrona e del 18% prenota una cabina, secondo i dati dell’Osservatorio nazionale di Federconsumatori relativi alle settimane centrali di agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Traghetti ad agosto: rincari fino al 29%, Federconsumatori chiede aiuto

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