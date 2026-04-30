Restauro del santuario Lavori fino ad agosto Pronto per l’8 settembre

Sono iniziati quattro mesi di lavori di restauro nel santuario della Madonna di San Romano, concludendosi in tempo per l’8 settembre. L’intervento è stato deciso dopo che, nel dicembre del 2022, uno dei rosoni ornamentali della cupola si è staccato, cadendo e frantumandosi sul pavimento. Le opere di recupero sono state eseguite nel periodo tra gennaio e agosto, per ripristinare la struttura prima della festa religiosa.

SAN ROMANO Quattro mesi di lavori per il restauro del santuario della Madonna di San Romano. L’intervento si è reso necessario dopo che nel dicembre del 2022 uno dei rosoni ornamentali della cupola era caduto sul pavimento finendo in frantumi. Da quel momento, e dopo un periodo di divieto di accesso alla cappella della Madonna, a protezione dei fedeli e per evitare che rosoni o frammenti finissero addosso a qualcuno, era stata messa una rete di sicurezza. Ora è arrivato il tempo dei lavori. Domenica mattina, al termine della messa delle 11,15, "grazie all’aiuto dei fedeli presenti, il Santuario è stato sgomberato in vista dell’inizio dei lavori di restauro", si legge sulla pagina Facebook della parrocchia di San Romano curata dai frati francesani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Restauro del santuario. Lavori fino ad agosto. Pronto per l’8 settembre Larzac : Templiers, villages et secrets d’un patrimoine vivant | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Leggi anche: Santuario dell’Annunziata, partiti i lavori PNRR: restauro e cantieri fino a giugno Vacanze in pericolo, carburante solo fino a giugno: voli a rischio per agosto e settembreL’Europa rischia di trovarsi, nel giro di poche settimane, di fronte a una crisi senza precedenti nel settore del trasporto aereo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Restauro del santuario. Lavori fino ad agosto. Pronto per l’8 settembre; Caorle, fine dei lavori al Santuario della Madonna dell'Angelo: si riapre la prima settimana di maggio; Dopo due anni di restauri riapre il santuario della Consolata a Saluzzo; L’Unione Montana Alpi del Mare annuncia la ripresa dei lavori al Santuario della Madonna del Colletto. Santuario di Caravaggio, 565mila euro per il restauro del Grande Organo: lavori suddivisi in tre lottiL’intervento, dalla durata di 3 anni, sarà finanziato in gran parte dall’8 per mille della Cei, mentre la restante parte sarà coperta dalle donazioni dei fedeli Caravaggio. Prenderanno il via il 3 ... bergamonews.it Diocesi: Fidenza, sabato a Pieve Cusignano presentazione dell’avanzamento del restauro del santuario della Madonna di MontemanuloÈ in programma per il pomeriggio di sabato 27 settembre, presso la canonica della parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Cusignano, la conferenza stampa sul restauro del santuario della Madonna ... agensir.it In occasione del 90° anniversario della Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA), siamo presenti con due stand dedicati alla formazione e al restauro del legno. Padiglione Basilica: Percorsi formativi, corsi e opportunità nel settore edile e del restauro. - facebook.com facebook