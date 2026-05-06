VIDEO | Crolla grosso pezzo di cornicione | paura in pieno centro strada chiusa

Nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, in via Fieschi nel centro di Genova, si è verificato il crollo di una porzione di cornicione lunga circa 4 metri proveniente da un edificio. La strada sottostante è stata immediatamente chiusa per motivi di sicurezza, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Fortunatamente, in quell’istante non risultano persone ferite.

Tragedia sfiorata in via Fieschi, nel pieno centro di Genova, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, è crollata una porzione di cornicione lunga circa 4 metri da un palazzo. È successo poco prima delle 16.Momenti di paura ma, per fortuna il pezzo di intonaco è atterrato sul marciapiede.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Crolla cornicione di 4 metri: paura in pieno centro, strada chiusaTragedia sfiorata in via Fieschi, nel pieno centro di Genova, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, è crollata una porzione di cornicione... Leggi anche: Crolla all’improvviso il solaio di un appartamento, paura nella notte in pieno centro