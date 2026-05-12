Nel pomeriggio di ieri, 11 maggio, nel tratto di mare di Vaccarizzo, vicino al Villaggio Delfino, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una suora. La religiosa stava cercando di aiutare alcune consorelle in difficoltà quando è stata travolta dalle onde. La zona si trova al largo della costa di Catania, e l’accaduto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nel tratto di mare di Vaccarizzo. Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, 11 maggio, nel mare di Vaccarizzo, a Catania, nei pressi del Villaggio Delfino. Una suora di 45 anni, Nadir Santos da Silva, è morta annegata mentre cercava di soccorrere alcune consorelle in difficoltà tra le onde. Secondo quanto emerso, alcune religiose si erano immerse in acqua per fare il bagno quando la situazione sarebbe improvvisamente peggiorata a causa del mare agitato. La donna si è subito lanciata in loro aiuto, tentando di metterle in salvo, ma durante il soccorso è stata trascinata dall’acqua e non è più riuscita a tornare a riva.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nel mare di Catania: suora perde la vita tentando di salvare alcune consorelle

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