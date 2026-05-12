Una suora appartenente al convento delle Carmelitane di San Giovanni La Punta è deceduta ieri pomeriggio a Catania, nelle vicinanze del lungomare di Vaccarizzo. La vittima è annegata mentre cercava di aiutare le sue consorelle in difficoltà nelle acque della zona. La vicenda si è svolta lungo la spiaggia sabbiosa della contrada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la donna.

Una suora del convento delle Carmelitane di San Giovanni La Punta è morta annegata ieri a Catania vicino al lungomare sabbioso della contrada marinara di Vaccarizzo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che è intervenuta, suor Nadir Santos da Silva, 45 anni, era con altre tre sue consorelle e insieme passeggiavano in mare, non lontano dalla battigia. Un avvallamento della sabbia non visto avrebbe fatto cadere in acqua le quattro suore, che probabilmente non sapevano nuotare. Suor Nadir avrebbe tentato di soccorrere le compagne, ma avrebbe bevuto acqua e avrebbe perduto i sensi. Le altre tre suore sono riuscite a mettersi in salvo sulla battigia, mentre suor Nadir è annegata.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catania, suora muore annegata a Vaccarizzo nel tentativo di salvare le consorelle

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