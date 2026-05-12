Una suora di 46 anni è annegata mentre cercava di salvare le sue consorelle in un luogo non specificato. Il suo corpo è stato trovato privo di sensi e recuperato dalle acque. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ingerito una grande quantità di acqua prima di essere trovata. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Stavano trascorrendo una giornata al mare a Vaccarizzo, precisamente al Villaggio Delfino, in provincia di Catania. Alcune sorelle sono entrate in acqua, restando vicine alla riva, perché le onde erano molto forti. Troppo. Le hanno infatti trascinate al largo e hanno iniziato ad annegare. In quel momento la suora carmelitana Nadir Santos da Silva, assieme a suor Gessica, è subito entrata in acqua per aiutare le consorelle. Suor Gessica è riuscita a ritornare a riva, Nadir invece non è più riemersa.,, Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si è consumata durante una giornata di passeggiata comunitaria nella giornata di lunedì 11 maggio. Un gruppo di religiose, a causa del mare agitato, è stato trascinato al largo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Catania, annega mentre tenta di salvare le consorelle: muore una suora

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