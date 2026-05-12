Tragedia in NBA è morto Brandon Clarke a 29 anni

Una tragedia ha colpito il mondo del basket professionistico: un giocatore di 29 anni, membro dei Memphis Grizzlies, è deceduto. La sua carriorsa era stata interrotta da un infortunio alla caviglia durante questa stagione. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali della squadra e delle leghe coinvolte. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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