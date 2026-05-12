Tragedia in NBA è morto Brandon Clarke a 29 anni

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha colpito il mondo del basket professionistico: un giocatore di 29 anni, membro dei Memphis Grizzlies, è deceduto. La sua carriorsa era stata interrotta da un infortunio alla caviglia durante questa stagione. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali della squadra e delle leghe coinvolte. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Una notizia tremenda arriva dal mondo NBA. Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies che era rimasto a lungo fermo a causa di un infortunio alla caviglia in questa stagione, è morto all’età di 29 anni. La causa del decesso dev’essere ancora stabilita dall’autopsia. Secondo quanto riferito dalle autorità, una chiamata per emergenza medica è arrivata ai vigili del fuoco di Los Angeles poco dopo le 17 del posto nella giornata di ieri (lunedì). Quando i paramedici sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare la morte di Clarke e rinvenire materiale adibito al consumo di droga che ha automaticamente fatto scattare l’ipotesi di overdose.🔗 Leggi su Oasport.it

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