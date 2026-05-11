Il mal di pancia le risonanze la tragedia nella notte | bimbo morto al Meyer le indagini

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino è deceduto al Meyer di Firenze dopo un ricovero legato a dolori addominali ricorrenti. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause, dopo che un esame di routine si è trasformato in una tragedia nella notte. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale e tra gli operatori sanitari. Le ricerche sono in corso per determinare eventuali responsabilità o complicazioni impreviste.

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Firenze, 11 maggio 2026 – Quello che doveva essere un esame di routine, un passaggio per dare un nome a quei dolori addominali ricorrenti, si è trasformato in un incubo. Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio un bambino di 5 anni è deceduto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I frequenti mal di pancia. Marco Mori Il piccolo, che secondo quanto appreso non soffriva di patologie pregresse note, era arrivato nella struttura fiorentina la mattina di venerdì. L'obiettivo era sottoporsi a una risonanza magnetica con mezzo di contrasto, programmata proprio per indagare su quei frequenti mal di pancia  che lo tormentavano da tempo. I tentativi di risonanza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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