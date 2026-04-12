MXGP Lucas Coenen fa doppietta a Riola Sardo e allunga nel Mondiale Forato a ridosso della top5

Durante il Gran Premio di Sardegna 2026, Lucas Coenen ha conquistato due vittorie nella classe MXGP, disputate sulla spiaggia di Riola Sardo. Con questa doppietta, il pilota ha portato a casa il massimo punteggio e si è distanziato nella classifica mondiale. Nella stessa gara, un altro concorrente è stato costretto al ritiro a pochi giri dalla fine, lasciando il podio agli altri qualificati.

Lucas Coenen completa una domenica perfetta sulla sabbia di Riola Sardo e vince anche gara-2, aggiudicandosi a punteggio pieno il Gran Premio di Sardegna 2026 valevole come quarta tappa stagionale del Mondiale Motocross classe MXGP. Il giovane fenomeno belga della KTM ha dominato la seconda manche da cima a fondo, portandosi al comando nel corso del primo giro e conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi nonostante una caduta. Doppietta straordinaria dunque per il diciannovenne vice-campione del mondo in carica, che si è riscattato dopo il deludente quinto posto della Qualifying Race di ieri dimostrando una netta superiorità a livello di passo sul tracciato del crossodromo “Le Dune”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen fa doppietta a Riola Sardo e allunga nel Mondiale. Forato a ridosso della top5 Motocross: sfida nella sabbia a Riola Sardo per il Mondiale MXGPIl circuito Le Dune di Riola Sardo si prepara ad accogliere, a partire da domani sabato 11 aprile, il quarto appuntamento del Campionato del Mondo... Leggi anche: MXGP: Lucas Coenen si prende di forza gara-1 al GP di Sardegna, Adamo e Forato tra i primi dieci!