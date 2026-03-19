Tragedia a Torino | bambino di 11 mesi muore soffocato durante la cena

A Torino, una famiglia è sconvolta da una tragedia che ha coinvolto un bambino di 11 mesi, morto durante la cena. La madre si trovava in ospedale al momento dell'incidente. Il piccolo ha perso la vita dopo aver ingerito un boccone di cibo che gli ha causato il soffocamento. La vicenda si è verificata in casa, durante un pasto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma in casa mentre la madre era in ospedale. Una tragedia ha colpito una famiglia a Torino, dove un bambino di appena 11 mesi ha perso la vita dopo essere rimasto soffocato da un boccone di cibo. Il piccolo si trovava in casa con la zia, mentre la madre era ricoverata in ospedale per partorire, ignara di quanto stava accadendo. I soccorsi e i tentativi disperati di salvarlo. Secondo quanto ricostruito, il bambino stava cenando quando ha iniziato a soffocare. La zia, accortasi immediatamente della situazione, ha lanciato l’allarme chiamando il 118. I soccorritori intervenuti hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo senza esito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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