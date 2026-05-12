Traffico Roma del 12-05-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 12 maggio 2026 si è verificato un incidente lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare di Roma, causando rallentamenti e code nel traffico della zona. La situazione attuale vede una riduzione della fluidità sulla strada, con veicoli fermi o in movimento molto lentamente. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso per gestire la viabilità e chiarire i motivi dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luceverde Roma Bentrovati un incidente in con il traffico lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra uscita Ardeatina e la Roma Fiumicino più avanti per traffico Ci sono cose dall'uscita Pisana e Monte del Marmo rallentamenti per traffico anche in esterna tra Ardeatina e Appia rallentamenti e code puoi avere incidente anche in tangenziale Tra viale Castrense l'uscita del tratto Urbano della A24 roma-teramo traffico in direzione San Giovanni tra Tor di Quinto via dei Campi Sportivi chiusa via Stresa in prossimità di via Mario Fani a seguire l'intervento dei Vigili del Fuoco rallentamenti per incidente sul...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-05-2026 ore 19:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video STRETTO DI HORMUZ: cosa succede se l’Iran lo chiude Notizie correlate Traffico Roma del 05-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati circolazione momento scorrevole sul grande raccordo anulare In entrambe le carreggiate un incidente l'ha letta e invece il... Traffico Roma del 05-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico ancora rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla... Argomenti più discussi: Primavalle, si rompe una tubatura dell'acqua: strada chiusa e traffico in tilt; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; Giro d’Italia a Potenza: modifiche al traffico e divieti il 13 maggio; Traffico 8, 9 e 10 maggio 2026: le previsioni del weekend. #Treni Circolazione rallentata dalle 6 del mattino a causa di un problema tecnico nei pressi di Napoli. Coinvolto il traffico ferroviario dell'alta velocità, Frecciarossa Italo ed Intercity con cancellazioni e ritardi fino a 3 ore. A Roma, stazione Termini in tilt x.com Road trip in Italia ad agosto: com'è il traffico? - reddit.com reddit Traffico Roma del 12-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati un incidente in con il traffico lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra uscita Ardeatina e la Roma ... romadailynews.it