Traffico Roma del 12-05-2026 ore 19 | 30
Alle ore 19:30 del 12 maggio 2026 si è verificato un incidente lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare di Roma, causando rallentamenti e code nel traffico della zona. La situazione attuale vede una riduzione della fluidità sulla strada, con veicoli fermi o in movimento molto lentamente. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso per gestire la viabilità e chiarire i motivi dell’incidente.
Luceverde Roma Bentrovati un incidente in con il traffico lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra uscita Ardeatina e la Roma Fiumicino più avanti per traffico Ci sono cose dall'uscita Pisana e Monte del Marmo rallentamenti per traffico anche in esterna tra Ardeatina e Appia rallentamenti e code puoi avere incidente anche in tangenziale Tra viale Castrense l'uscita del tratto Urbano della A24 roma-teramo traffico in direzione San Giovanni tra Tor di Quinto via dei Campi Sportivi chiusa via Stresa in prossimità di via Mario Fani a seguire l'intervento dei Vigili del Fuoco rallentamenti per incidente sul...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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