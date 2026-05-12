Traffico Roma del 12-05-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 18:30 del 12 maggio 2026, si registrano rallentamenti nel traffico a Roma lungo la carreggiata interna. Un incidente ha provocato una colonna di veicoli in via di definizione. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Vari mezzi sono rimasti fermi, con conseguenti code e rallentamenti sulla strada interessata.

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Luceverde Roma Bentrovati un incidente in colonna il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo tra l'uscita Pisana & via del Monte del Marmo è più avanti per il traffico Ci sono rallentamenti tra Nomentana e la via Prenestina traffico anche in esterna tra via Ardeatina e via Appia più avanti tra Tor Bella Monaca e A24 roma-teramo rallentamenti e code anche in tangenziale e tra la A24 l'uscita della via Nomentana verso Stadio Olimpico fine anche verso San Giovanni tra Tor di Quinto e Campi Sportivi rallentamenti per incidente e poi sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via Ostiense verso il centro ci rallentamenti.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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