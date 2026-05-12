Traffico Roma del 12-05-2026 ore 16 | 30

Il 12 maggio 2026 alle ore 16:30, la rete di informazione sulla mobilità di Roma ha segnalato lavori in corso che hanno causato modifiche al traffico. Il servizio è curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione ha interessato alcune zone della città, con variazioni nella circolazione veicolare. Sono state fornite indicazioni agli automobilisti per affrontare le eventuali deviazioni.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori in via di Priscilla La piazza Vescovio e via Monte delle Gioie deviate le linee bus 63 92310 ed n 92 fino al 13 maggio proseguono i lavori sulla via Portuense con restringimento di carreggiata in prossimità dell'incrocio con via senorbi possibile formazione rallentamenti nelle urine maggior traffico altri lavori interessa un incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina condizioni del traffico sono possibili disagi alla circolazione in locazione poi nella finale di Coppa Italia tra Lazio Inter in programma allo stadio Olimpico domani.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-05-2026 ore 16:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRUMP SBANCA TUTTO: Aperti gli Archivi UFO del Pentagono! (DOCUMENTI REALI) p 2/2 Notizie correlate Traffico Roma del 05-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità della rottura delle condutture di acqua chiusa via Tommaso... Traffico Roma del 05-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono disagi su via del Foro Italico dove sia per traffico sia... Argomenti più discussi: Primavalle, si rompe una tubatura dell'acqua: strada chiusa e traffico in tilt; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; Giro d’Italia a Potenza: modifiche al traffico e divieti il 13 maggio; Traffico 8, 9 e 10 maggio 2026: le previsioni del weekend. #Treni Circolazione rallentata dalle 6 del mattino a causa di un problema tecnico nei pressi di Napoli. Coinvolto il traffico ferroviario dell'alta velocità, Frecciarossa Italo ed Intercity con cancellazioni e ritardi fino a 3 ore. A Roma, stazione Termini in tilt x.com Traffico Roma del 12-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma mentovati intenso il traffico in direzione della capitale trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare con code a tratti tra ... romadailynews.it