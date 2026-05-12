Nel pomeriggio del 12 maggio 2026, alle 14:30, si sono registrate criticità nel traffico di Roma a causa di cantieri aperti in alcune zone della città. Il servizio di infomobilità, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha segnalato rallentamenti e interruzioni sulla rete stradale, che hanno interessato diverse arterie principali. La situazione è monitorata costantemente per fornire aggiornamenti ai cittadini.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in città alla Garbatella Sono in corso lavori in Piazza Bonomelli sono deviate su percorsi alternativi le linee 715 e 716 disattivate 9 fermate lavori in su anche a via di Priscilla nel tratto compreso tra piazza Vescovio e via Monte delle Gioie in questo caso a cambiare itinerario sono le linee bus 63 92 e 310 prevista una deviazione anche per la notturna n 92 contrassegno unico disabili europeo entro il 19 giugno e titolari dovranno comunicare a Roma mobilità le targhe dei veicoli associati al permesso basterà collegarsi su romamobilita.it in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-05-2026 ore 14:30

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