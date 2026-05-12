Il traffico nella città di Roma il 12 maggio 2026 alle 11:30 presenta alcune criticità. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da servizi di luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato lavori in corso che hanno influenzato il flusso veicolare. Durante questa fascia oraria, alcune strade risultano congestionate o soggette a deviazioni, determinando un aumento dei tempi di percorrenza per gli automobilisti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori in corso in via di Priscilla tra piazza Vescovio e via Monte delle Gioie sono deviate su percorsi alternativi le linee 63 92310 prevista una deviazione di percorso anche per la n 92 da oggi il nuovo orario feriale sulla linea 766 che collega la zona della Cecchignola con la stazione Trastevere prevista una intensificazione delle corse tra le 7 e le 9 dunque al mattino con due nuove partenze dal capolinea di via Andrea Millevoi alle 7:27 dalla stazione Trastevere alle 7:37 domani sera a partire dalle 21 allo stadio Olimpico in programma alla finale di...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-05-2026 ore 11:30

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