Traffico Roma del 12-05-2026 ore 08 | 30

Alle otto e trenta del 12 maggio 2026, si segnala una chiusura temporanea della tangenziale est di Roma a causa di un incidente. La strada rimane chiusa mentre le autorità gestiscono la situazione. Si consiglia agli automobilisti di usare percorsi alternativi e di seguire le indicazioni sul posto. Nessuna informazione ufficiale su eventuali feriti o cause dell’incidente è stata ancora comunicata.

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