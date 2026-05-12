Traffico Roma del 12-05-2026 ore 08 | 30
Alle otto e trenta del 12 maggio 2026, si segnala una chiusura temporanea della tangenziale est di Roma a causa di un incidente. La strada rimane chiusa mentre le autorità gestiscono la situazione. Si consiglia agli automobilisti di usare percorsi alternativi e di seguire le indicazioni sul posto. Nessuna informazione ufficiale su eventuali feriti o cause dell’incidente è stata ancora comunicata.
Luceverde Roma Bentrovati chiusa temporaneamente per un incidente alla tangenziale est tra la batteria Nomentana e via Tiburtina nella galleria della Nuova Circonvallazione in direzione San Giovanni a partire da via Salaria code e rallentamenti per il traffico intenso sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la di nazionale di Roma Nord via Tiburtina e tra via Casilina e Appia code per il che lavori anche in carreggiata esterna alle uscite Cassia e Trionfale sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila code a tratti tra il raccordo anulare all'uscita per la tangenziale est e in quest'ultima direzione altre cose sulla tangenziale est tra...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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