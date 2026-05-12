Nelle prime ore del 12 maggio 2026, alle 7:30 del mattino, il traffico in entrata a Roma risulta molto intenso. La carreggiata in direzione della città è congestionata, con veicoli che occupano buona parte delle corsie. La situazione interessa principalmente le principali arterie di accesso, creando lunghe code e rallentamenti lungo i percorsi più trafficati. La viabilità appare compromessa nelle prime ore della giornata.

Luceverde Roma mentovati intenso il traffico in direzione della capitale trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare con code a tratti tra Casilina e Appia ed in carreggiata esterna tra via Pontina e via Laurentina è tra via Prenestina & via Nomentana code e rallentamenti sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra il raccordo anulare in uscita per la tangenziale est In quest'ultima direzione altre cose sulla tangenziale est e tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico incolonnamenti su via Flaminia tra Labaro e via Due Ponti verso il centro città traffico con rallentamenti e code su via Cristoforo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-05-2026 ore 07:30

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