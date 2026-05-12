Alle ore 17:30 del 12 maggio 2026, si segnala un incidente che interessa la carreggiata interna del grande complesso stradale nel Lazio. La circolazione è rallentata e si sono formate code lungo le corsie coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità. Le autorità continuano le operazioni di messa in sicurezza.

luce verde Lazio Bentrovati un incidente icone traffico lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia Veientana via Flaminia è più avanti per traffico Ci sono rallentamenti e code tra il a via Prenestina rallentamenti anche nel seno tra Ardeatina e via Appia non sentirti ma il traffico sulla via Cristoforo Colombo tra Vitinia e via di Malafede in direzione di Ostia attenzione fuori al vento forte segnano su diversi tratti della 1 E sulla a25 tra Torano e Avezzano lavori notturni E questa sera sulla A1 Firenze Roma è chiuso dalle 22 alle 6 lo svincolo di Orte in entrata vero ma in uscita per chi proviene da Firenze 7...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-05-2026 ore 17:30

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