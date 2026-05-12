Traffico Lazio del 12-05-2026 ore 09 | 30

Nella mattinata del 12 maggio 2026, alle 9:30, il traffico sul Grande Raccordo Anulare in Lazio si presenta intenso, con code che si estendono in alcune tratte. La circolazione risulta rallentata e si registrano ritardi nei principali punti di snodo. La situazione interessa diverse corsie, e si consiglia agli automobilisti di procedere con cautela e di verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

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