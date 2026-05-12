Trade Republic, banca tedesca e tra le principali piattaforme di risparmio in Europa, ha avviato una nuova campagna pubblicitaria che vede come protagonista l’attore Brad Pitt. Contestualmente, offre ai nuovi clienti un tasso di interesse del 3 per cento. La promozione è stata annunciata recentemente attraverso vari canali di comunicazione, con l’obiettivo di attrarre nuovi investitori e rafforzare la propria presenza nel mercato digitale.

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Trade Republic, banca tedesca e tra le più grandi piattaforme di risparmio europee, lancia una nuova campagna di fidelizzazione, e lo fa con il volto di Brad Pitt. L'attore americano, infatti, è il nuovo brand ambassador della “più grande campagna di sempre” con cui la piattaforma introduce “un conto corrente gratuito con carta, il 3% di interesse per ogni nuovo cliente e la possibilità di investire a partire da un euro”, si legge in una nota; anche i clienti esistenti possono ricevere il 3% di interesse sulla propria liquidità. Per ogni referral andato a buon fine, i clienti sbloccano il 3% di interesse per tre mesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trade Republic: al via nuova campagna con Brad Pitt, 3% interesse a nuovi clienti

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