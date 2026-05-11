Knox Jolie-Pitt figlio di Brad e Angelina identico al papà

Da newsner.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono circolate immagini di un quindicenne che ha suscitato grande sorpresa tra i fan per la sua somiglianza con il padre, noto attore e regista. La sua somiglianza con il genitore è così evidente che molti hanno ipotizzato fosse lo stesso uomo. Le foto hanno attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione, generando numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati di celebrità.

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I fan sono rimasti sbalorditi dopo aver visto le recenti immagini del quindicenne Knox Jolie-Pitt. Il giovane presenta una somiglianza impressionante con il padre, tanto da far sì che molti pensassero fosse la stessa persona. Ritratto in alcune foto insieme ad Angelina Jolie, la gente si è chiesta se il giovane nella foto non fosse Brad Pitt in una sequenza di inversione dell’età. Proprio come il suo personaggio in “Il curioso caso di Benjamin Button”. Nato nell’aristocrazia di Hollywood, Knox – il fratello gemello eterozigote di Vivienne – è uno dei tre figli biologici che hanno ereditato i geni di Brad Pitt, 60 anni, e Angelina Jolie. Ora, l’affascinante adolescente ha lo stesso sorriso sfacciato di Pitt e gli zigomi scolpiti di entrambi i genitori.🔗 Leggi su Newsner.it

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© Newsner.it - Knox Jolie-Pitt, figlio di Brad e Angelina, identico al papà
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Knox Jolie-Pitt Is Brad’s Twin! 6ft Transformation & The Shocking Family Truth Exposed

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