Knox Jolie-Pitt figlio di Brad e Angelina identico al papà

Recentemente sono circolate immagini di un quindicenne che ha suscitato grande sorpresa tra i fan per la sua somiglianza con il padre, noto attore e regista. La sua somiglianza con il genitore è così evidente che molti hanno ipotizzato fosse lo stesso uomo. Le foto hanno attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione, generando numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati di celebrità.

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