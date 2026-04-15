Trade Republic ha raggiunto un milione di utenti in Italia, raddoppiando la propria clientela nel corso dell’ultimo anno. La società ha annunciato anche l’introduzione di nuovi servizi nel mercato italiano, ampliando così la propria offerta. La crescita della piattaforma nel paese si accompagna a un aumento dell’interesse per gli investimenti tra gli utenti italiani, secondo quanto comunicato dalla stessa azienda.

Il numero di utenti in Italia di Trade Republic ha raggiunto la soglia del milione, segnando un raddoppio della base clienti nel corso dell’ultimo anno. L’istituto tedesco, che gestisce patrimoni per 150 miliardi di euro su scala europea e opera sotto la vigilanza delle autorità finanziarie di Berlino, ha lanciato oggi un nuovo sistema di assistenza clienti attivo ventiquattr’ore su ventiquattro, puntando sulla presenza fisica di operatori reali invece che sulla totale automazione tipica del settore fintech. L’espansione italiana riflette un cambiamento strutturale nei modelli di gestione del risparmio individuale in Europa. A spingere i cittadini verso piattaforme digitali sono le pressioni inflattive e le preoccupazioni legate alla tenuta del sistema previdenziale pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trade Republic vola in Italia: 1 milione di utenti e nuovi servizi

Notizie correlate

Due nuovi ruoli: 1 milione di euro a danno dei serviziLamezia Terme, venerdì 13 marzo 2026: una proposta legislativa della maggioranza di centrodestra rischia di costare un milione di euro annui alle...

Iliad cresce in Italia: nuovi utenti mobile e fibra in aumentoNel pieno di un mercato delle telecomunicazioni sempre più competitivo, Iliad continua a correre.