Tra stampa e pittura | workshop di monotipo per adulti al Museo Miniscalchi-Erizzo

Al Museo Miniscalchi-Erizzo si terrà un workshop rivolto agli adulti dedicato alla tecnica del monotipo. L’attività si concentra su una procedura che combina elementi pittorici e di stampa, utilizzata per creare un unico esemplare. La sessione prevede l’utilizzo di metodi di stampa, con o senza l’ausilio di un torchio, e mira a far conoscere questa tecnica artistica. L’evento si inserisce tra le attività del museo dedicate all’arte e alla creatività.

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Ti piacerebbe esplorare il confine tra pittura e stampa? Al Museo Miniscalchi-Erizzo è in programma un workshop dedicato alla tecnica della stampa a monotipo: una procedura principalmente pittorica che si avvale dei metodi di stampa per la realizzazione di un solo esemplare, con o senza torchio.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Visita guidata tematica: “La Wunderkammer Moscardo: tra arte, mito e scienza” al Museo Miniscalchi-ErizzoUna visita speciale dedicata alla figura di Ludovico Moscardo, illustre erudito veronese, per approfondire la sua storia e le sue straordinarie... Guided tour in English to Miniscalchi-Erizzo MuseumA special guided tour in English to the Miniscalchi-Erizzo Museum in the historic center of Verona. Si parla di: Visita guidata a Palazzo Miniscalchi: da casa a museo il 10 maggio 2026; Visita guidata al Museo Miniscalchi-Erizzo in occasione della Giornata Internazionale dei Musei. Guided tour in English to Miniscalchi-Erizzo MuseumA special guided tour in English to the Miniscalchi-Erizzo Museum in the historic center of Verona. On Monday, May 11th, 2026 at 3 p.m., a guided tour suitable for everyone is scheduled to discover th ... veronasera.it