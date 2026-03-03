Visita guidata tematica | La Wunderkammer Moscardo | tra arte mito e scienza al Museo Miniscalchi-Erizzo

Al Museo Miniscalchi-Erizzo si svolge una visita guidata tematica intitolata “La Wunderkammer Moscardo: tra arte, mito e scienza” dedicata alla figura di Ludovico Moscardo, un noto erudito veronese. L’evento permette ai partecipanti di scoprire la storia di Moscardo e le sue collezioni, che uniscono elementi artistici, culturali e scientifici. La visita intende offrire un approfondimento su questa figura e sui suoi reperti.

Una visita speciale dedicata alla figura di Ludovico Moscardo, illustre erudito veronese, per approfondire la sua storia e le sue straordinarie collezioni. Il percorso permetterà di scoprire il suo museo domestico attraverso il prezioso catalogo seicentesco, il volume nato proprio per.