Guided tour in English to Miniscalchi-Erizzo Museum
Venerdì 11 maggio 2026 alle 15, è prevista una visita guidata in inglese al Museo Miniscalchi-Erizzo, situato nel centro storico di Verona. L'itinerario offre l'opportunità di scoprire le collezioni e gli ambienti di questa istituzione culturale. La visita si svolge nel pomeriggio e si rivolge a chi desidera conoscere più a fondo la storia e l'arte custodite all’interno del museo.
A special guided tour in English to the Miniscalchi-Erizzo Museum in the historic center of Verona. On Monday, May 11th, 2026 at 3 p.m., a guided tour suitable for everyone is scheduled to discover the architectural treasures and artworks housed in Palazzo Miniscalchi, a splendid ancient building.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Visita guidata a Palazzo Miniscalchi in inglese | Guided tour in english at Miniscalchi PalaceScopri Palazzo Miniscalchi, residenza storica di una nobile famiglia per cinque secoli! Abitato fino al 1977, dal 1990 è un Museo eclettico aperto al...
Visita guidata in inglese a Palazzo Miniscalchi | Guided tour in english to Miniscalchi PalaceA special guided tour in English at the Miniscalchi-Erizzo Museum in the historic center of Verona.