Guided tour in English to Miniscalchi-Erizzo Museum

Venerdì 11 maggio 2026 alle 15, è prevista una visita guidata in inglese al Museo Miniscalchi-Erizzo, situato nel centro storico di Verona. L'itinerario offre l'opportunità di scoprire le collezioni e gli ambienti di questa istituzione culturale. La visita si svolge nel pomeriggio e si rivolge a chi desidera conoscere più a fondo la storia e l'arte custodite all’interno del museo.

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