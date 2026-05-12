Tra sfide globali e identità locale | Stefano Bonaccini a confronto sulle prospettive dell' Unione europea

In un incontro organizzato dai circoli del Partito Democratico del Rubicone, si sono affrontate le questioni legate al ruolo dell’Europa nel contesto internazionale e alle sfide principali per la politica estera dell’Unione. La discussione ha coinvolto rappresentanti locali che hanno analizzato le priorità europee e le difficoltà da affrontare in un mondo in rapido mutamento. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini interessati alle dinamiche europee e alle ripercussioni sul territorio.

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