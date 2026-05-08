Lunedì 11 maggio, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma, si terrà il primo convegno annuale della rivista “Unione europea e Diritti”. L’evento, che inizierà alle 9.30, avrà come titolo “L’Unione europea tra autonomia strategica e nuove sfide globali” e vedrà la partecipazione di Giorgio Mulè. La riunione si concentrerà sulle questioni legate alla posizione dell’Unione europea nel contesto internazionale.

Giorgio Mulè ROMA – Lunedì 11 maggio, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il primo convegno annuale Rivista “Unione europea e Diritti – L’Unione europea tra autonomia strategica e nuove sfide globali”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Presentazione a cura di Patrizia De Pasquale (direttore Rivista). Segue il dibattito su “Autonomia strategica e difesa”. Presiede e modera Giovanni Pitruzzella (Corte costituzionale).🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “L’Unione europea tra autonomia strategica e nuove sfide globali”, convegno con Mulè

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