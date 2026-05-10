La Madonna di Fatima a San Vittore | il Cardinale Grech e il Ministro Valditara in preghiera per la città

Il 10 maggio 2026, nella Basilica di San Vittore al Corpo a Milano, il Cardinale Grech e il Ministro Valditara si sono riuniti in preghiera davanti alla statua della Madonna di Fatima. L’evento ha coinvolto diverse persone e si è svolto nel rispetto delle tradizioni religiose. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti cittadini e rappresentanti istituzionali presenti nella chiesa milanese.

Milano,?10 maggio 2026 – Nella storica cornice della Basilica di San Vittore al Corpo a Milano, nel giorno dedicato a San Vittore martire, la presenza della statua della Madonna di Fatima ha richiamato una partecipazione corale di fedeli e autorità, in un momento di profonda spiritualità e riflessione civile. La funzione, celebrata da sua eminenza il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, ha visto successivamente la partecipazione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per l’inaugurazione del nuovo oratorio. I Templari dell’associazione Templari Oggi Aps hanno garantito, come di consueto, il servizio di accoglienza e il presidio silenzioso della sacra funzione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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