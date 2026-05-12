Toys & Baby al MiCo | 280 aziende e la nuova Toys & Baby Avenue

Alla fiera Toys & Baby al MiCo sono presenti circa 280 aziende del settore. È stata inaugurata una nuova area, denominata Toys & Baby Avenue, che riorganizza gli espositori e le aree di vendita. Durante la Milano Week, i visitatori possono accedere a promozioni speciali e offerte dedicate. La manifestazione si propone di presentare le ultime novità nel campo dei giocattoli e dei prodotti per l’infanzia, offrendo nuove opportunità di acquisto ai consumatori finali.

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? Punti chiave Come cambierà l'acquisto dei giocattoli con la nuova Toys & Baby Avenue?. Quali vantaggi offre la Milano Week per i consumatori finali?. Perché il Politecnico di Milano collabora con le aziende del settore?. Chi vincerà i premi per le migliori novità di prodotto?.? In Breve Oltre 16.000 metri quadri di esposizione ospitati presso il MiCo di Milano.. La Toys & Baby Milano Week coinvolge i negozianti fino al 16 maggio.. Collaborazioni con il Politecnico di Milano per ricerca e innovazione tecnologica.. Premiazione delle migliori novità di prodotto tramite i Gioco per sempre Awards.. Oltre 16.000 metri quadri di esposizione al MiCo di Milano ospitano da oggi la nona edizione di Toys & Baby, l’unico appuntamento business to business italiano dedicato al settore dei giocattoli e della prima infanzia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toys & Baby al MiCo: 280 aziende e la nuova Toys & Baby Avenue ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A New Vision for Smart Parenting Unveiled at Toys & Children, Baby and Maternity Products Category of 139th Canton FairCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE GUANGZHOU, China, May 3, 2026 /PRNewswire/ — At the exhibition area of the 139th Canton Fair’s Toys &... The Mandalorian & Grogu: nel film si potrà sentire 'baby Yoda' parlare?Kathleen Kennedy ha svelato un'anticipazione sull'atteso lungometraggio che continuerà la storia della serie targata Disney+. Si parla di: Tra magia e collaborazioni: la nona edizione di Toys & Baby Milano; Toys & Baby Milano 2026: Quando il gioco diventa Magia (e invade la città). Tra magia e collaborazioni: la nona edizione di Toys & Baby MilanoMilano, 12 mag. (askanews) – La nona edizione di Toys & Baby Milano, unico evento italiano business to business dedicato al mondo dei giochi e dei giocattoli, della prima infanzia, delle festività, de ... askanews.it