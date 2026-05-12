Tutto è pronto a Vienna per l’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, con i preparativi finalizzati e le esibizioni che si avvicinano. La Finlandia si presenta come la principale candidata alla vittoria, secondo le quote e le scommesse dei bookmaker. La manifestazione attirerà artisti da diversi paesi europei, pronti a esibirsi davanti a un pubblico internazionale e a una giuria qualificata. La kermesse musicale si svolgerà nelle prossime settimane, con le serate di gara già programmate.

Tutto è pronto per l’inizio dell’ Eurovision Song Contest 2026 di Vienna e, in attesa di scoprire quali paesi staccheranno il pass per la finale di sabato 16 maggio, la domanda che si ripete è sostanzialmente una: chi vince? La partita per i principali bookmakers è entrata nel vivo e a poche ore dal via ufficiale della competizione (questa sera e giovedì le due semifinali) offrono importanti indicazioni in merito al potenziale vincitore. I favoriti dell’ESC 2026. La grande favorita è la Finlandia, rappresentata da Linda Lampenius & Pete Parkkonen con il brano Liekinheitin, la cui quota di vittoria si aggira poco sopra il 2. A seguire, per gli scommettitopri sarà podio anche per Grecia e Danimarca, rispettivamente con Ferto di Akylas (6.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Toto-vincitore Eurovision 2026, la favorita è la Finlandia

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EUROVISION 2026: favoriti, outsider e la mia classifica (12 POINTS!)

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