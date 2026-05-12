Da mesi, il cantiere della scuola nella frazione rimane fermo senza attività visibile. Non sono stati rilevati interventi né lavori in corso, mentre le erbacce crescono indisturbate tra le strutture abbandonate. La mancanza di aggiornamenti da parte delle autorità locali ha alimentato la percezione di trascuratezza, lasciando i residenti senza indicazioni sui tempi di completamento dell’opera. La situazione resta invariata, con nessuna data di fine lavori annunciata.

Nuova Toti, non c’è una data di fine lavori. Non c’è nessuno in cantiere ormai da mesi. La percezione di abbandono è evidente, le erbacce sono cresciute ovunque, i residenti della frazione denunciano l’assenza di chiarezza sui tempi di completamento da parte dell’amministrazione comunale. Con lo stop alla scuola, è bloccata anche la sistemazione di piazza Vezzosi, ‘non pervenuta’ neanche l’annunciata zona 30 sulla provinciale empolese. Dopo la riconsegna del cantiere l’amministrazione dovrà ripartire con un programma credibile per la ripresa dei lavori e il conseguente nuovo cronoprogramma. Una situazione piuttosto imbarazzante per l’amministrazione, visti i ritardi che ormai si contano in anni, non in mesi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toti, la grande incompiuta. La scuola è un cantiere dove non lavora nessuno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Operaio precipita mentre lavora nel cantiere di una scuola in Ciociaria: trasferito in eliambulanza a RomaIncidente nel cantiere di una scuola ad Ausonia, in provincia di Frosinone: operaio precipita nel vano ascensore.

La scuola rischia di essere incompiuta. Il Comune ora dialoga col ministeroUn cantiere complesso, ereditato tra lacune documentali e fondi insufficienti, che necessita di un intervento d’urgenza per non trasformarsi in...