La scuola rischia di essere incompiuta Il Comune ora dialoga col ministero

La scuola locale potrebbe rimanere incompleta a causa di un cantiere complicato, che presenta problemi di documentazione e risorse finanziarie insufficienti. Attualmente, il Comune sta avviando un dialogo con il Ministero per trovare una soluzione e evitare che il progetto si fermi prima di essere terminato. La situazione richiede interventi rapidi per superare le criticità e portare a termine i lavori.

Un cantiere complesso, ereditato tra lacune documentali e fondi insufficienti, che necessita di un intervento d’urgenza per non trasformarsi in un’incompiuta. La situazione della scuola del capoluogo è al centro dell’azione della giunta guidata da Debora Pellacchia, che svela i dettagli di una gestione passata definita "critica" con l’azienda che ha avviato le carte bollate. La novità principale? L’interlocuzione diretta con il Ministero dell’Istruzione. Dopo mesi di lavoro per integrare la documentazione mancante sulla piattaforma ministeriale, il 3 aprile si è tenuto un vertice in videoconferenza. Il Ministero ha ora affidato il Comune alla supervisione di un ingegnere incaricato per l’edilizia scolastica delle Marche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La scuola rischia di essere incompiuta. Il Comune ora dialoga col ministero Notizie correlate Leggi anche: Addio all'ora di religione? In una scuola 8 su 10 dicono no. La mappa comune per comune Leggi anche: Il Comune brianzolo che per colpa del cantiere rischia di essere invaso dai pendolari (e dallo smog) Altri aggiornamenti Temi più discussi: La scuola rischia di essere incompiuta. Il Comune ora dialoga col ministero; Comuni di montagna, scuole a rischio chiusura dopo la nuova classificazione Calderoli. 73 Comuni fanno ricorso; Al Museo Civico della Paglia di Signa arriva Beata Bellezza; Sciopero della scuola a Milano, studenti e personale davanti alla prefettura: La scuola di Valditara non è la nostra. La scuola rischia di essere incompiuta. Il comune ora dialoga col ministeroA Serra San Quirico il sindaco spera di trovare sostegno da Roma: intanto la ditta ha intrapreso le vie legali. msn.com Scuole chiuse per gli Alpini, la Cgil attacca il Comune di Genova: Diritto all’istruzione sacrificato senza confrontoL'8 e il 9 maggio, giorni di festa per la città che accoglierà il raduno nazionale degli Alpini, ma anche giorni di scuole chiuse. orizzontescuola.it Il Comune attiverà una task force. Gli operatori: «Non basta, servono le multe» CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Che e', esattamente, il programma di @ora_italia ... Va anche aggiunto che gli abitanti della parte del comune di Venezia che sta "oltre il ponte" son 30mila meno di 45 anni fa (-15% circa). Il declino e' comune a tutto il Comune di Venezia ed e' causato dallo st x.com