Breve pausa dal maltempo poi tornano piogge e temporali | cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Dopo le intense piogge e i temporali che hanno interessato il Comasco nelle ultime ore, il Nord Italia si trova di fronte a una pausa temporanea. Le condizioni meteo cambiano momentaneamente, ma le previsioni indicano che nelle prossime ore torneranno piogge e temporali. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti che si prevedono per i prossimi giorni.

Dopo i violenti temporali e nubifragi che hanno colpito il Comasco nelle ultime ore, il Nord Italia si prepara a una breve tregua. Oggi, giovedì 7 maggio, sarà infatti una giornata più stabile e in gran parte soleggiata anche sulla provincia di Como, con temperature in aumento e fenomeni solo.🔗 Leggi su Quicomo.it

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