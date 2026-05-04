Meteo shock | piogge e temporali tornano ma l’Italia resta divisa

Questa settimana in Italia si sono verificati numerosi episodi di maltempo, con piogge e temporali che si sono concentrati principalmente al Centro Nord. Le condizioni meteorologiche hanno causato disagi e interruzioni in diverse zone, mentre altre aree sono rimaste più tranquille. La situazione rimane variabile, con condizioni atmosferiche che cambiano da regione a regione.

Roma - Settimana caratterizzata da instabilità diffusa al Centro Nord con piogge e temporali mentre il Sud resta più riparato con schiarite e temperature miti La nuova settimana si apre con un deciso cambio di scenario sul fronte meteo, segnato dal ritorno di piogge e temporali su diverse regioni italiane, ma con una distribuzione dei fenomeni tutt’altro che uniforme. L’Italia, ancora una volta, si presenta divisa tra aree interessate dal maltempo e zone che continueranno a beneficiare di condizioni più stabili. Già da lunedì 4 maggio si osserva un peggioramento sul Nordovest, con precipitazioni in progressiva intensificazione che, nel corso della giornata, si estenderanno anche a Lombardia, Emilia occidentale e parte del Veneto.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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