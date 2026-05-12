Torriani Confcooperative | Due obiettivi primari | qualità e giusto prezzo

Un rappresentante di una confederazione di cooperative ha dichiarato che gli obiettivi principali sono garantire qualità e prezzi equi. Ha specificato che l’investimento nella ricerca e nell’innovazione delle filiere agroalimentari, insieme al sostegno alla biodiversità, rappresentano aspetti fondamentali per mantenere alta la produttività del settore agricolo. Queste iniziative mirano a migliorare le pratiche e a favorire uno sviluppo sostenibile.

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