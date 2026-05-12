Torriani Confcooperative | Due obiettivi primari | qualità e giusto prezzo
Un rappresentante di una confederazione di cooperative ha dichiarato che gli obiettivi principali sono garantire qualità e prezzi equi. Ha specificato che l’investimento nella ricerca e nell’innovazione delle filiere agroalimentari, insieme al sostegno alla biodiversità, rappresentano aspetti fondamentali per mantenere alta la produttività del settore agricolo. Queste iniziative mirano a migliorare le pratiche e a favorire uno sviluppo sostenibile.
L’investimento nella ricerca, nell’ innovazione delle filiere agroalimentari e nel sostegno alla biodiversità sono elementi chiave per sostenere la produttività del comparto agricolo. Questi i temi su cui punta Confcooperative Fedagripesca Marche per far fronte alle criticità del settore agricolo per quanto riguarda i cambiamenti climatici e le difficili congiunture economiche. Ne parliamo con il presidente di Confcooperative Francesco Torriani. Quali sono i punti di forza del settore agricolo nel territorio marchigiano? "In una Regione dove l’80% della Sau è destinata alla coltivazione dei seminativi il tema della produttività è centrale, ma va affrontato non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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