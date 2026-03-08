Servizio civile universale in Confcooperative Romagna-Estense due posti nelle sedi di Forlì e Cesena

Confcooperative Romagna-Estense ha aperto due posti di servizio civile universale, uno presso la sede di Forlì e uno a Cesena. Le opportunità sono rivolte a giovani interessati a partecipare in cooperative sociali associate. La selezione riguarda candidati che desiderano impegnarsi in attività di supporto e sviluppo delle cooperative del territorio. Le candidature sono aperte e rivolte a chi vuole contribuire alle iniziative locali.

"Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di servizio civile universale - spiega Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense: 'Agorà: azioni di comunità' e 'Sguardi di bellezza'" Confcooperative Romagna-Estense promuove 20 posizioni di servizio civile universale, di cui uno nella sede di Forlì e uno nella sede di Cesena e nelle cooperative sociali associate. Possono candidarsi i giovani e le giovani tra i 18 e i 28 anni di età entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile. "Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di servizio civile universale - spiega Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense: 'Agorà: azioni di comunità' e 'Sguardi di bellezza'.