Torre del Greco asintomatico all'Hantavirus il marittimo 24enne | resta in quarantena fiduciaria per 45 giorni

Un giovane marittimo di 24 anni di Torre del Greco è risultato positivo all'Hantavirus senza mostrare sintomi. È stato messo in quarantena fiduciaria per 45 giorni. L'ASL Napoli 3 Sud ha comunicato che, al momento, non ci sono motivi di preoccupazione. Carmine Carbone ha precisato che non ci sono rischi immediati per la popolazione. La situazione è sotto controllo e monitorata dalle autorità sanitarie locali.

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