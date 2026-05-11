Hantavirus quarantena fiduciaria per il 24enne di Torre del Greco | isolamento di 45 giorni

Un giovane di 24 anni di Torre del Greco è stato messo in quarantena fiduciaria per 45 giorni dopo aver condiviso un volo con una donna sudafricana, successivamente deceduta. Si tratta di uno dei quattro passeggeri a bordo del volo KLM su cui si trovava la donna, che ha contratto l’hantavirus. Le autorità hanno deciso di adottare misure precauzionali per tutelare la salute pubblica.

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É stato posto in quarantena fiduciaria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'Hantavirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni, l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l'utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone. Tra le misure anche la richiesta di un costante monitoraggio della temperatura corporea. Il provvedimento del sindaco Mennella è arrivato in attesa di precise disposizioni da parte del Ministero della Salute.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Hantavirus, quarantena fiduciaria per il 24enne di Torre del Greco: isolamento di 45 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco: isolamento di 45 giorniÉ stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi... Ordinanza Hantavirus Torre del Greco, disposta la quarantena obbligatoria per il 24enne in isolamento a casaIl 24enne di Torre del Greco che era a bordo del volo con la donna contagiata da Hantavirus è risultato negativo al primo tampone. Argomenti più discussi: Hantavirus, la circolare per l’Italia. Primo tampone negativo per il marittimo napoletano; Hantavirus, in quarantena a casa il napoletano che era sul volo con la donna morta. L'Istituto Zooprofilattico: Pronti i laboratori analisi; Hantavirus, oggi la circolare per l'Italia: dal tracciamento all'isolamento solo per i contatti stretti. Tampone negativo per il...; Hantavirus, l’annuncio del ministero della Salute: cosa succede in Italia. Hantavirus obbliga alla quarantena un 24enne di Torre del Greco e scatta l’allerta sanitariaHantavirus, isolamento obbligatorio per marittimo di Torre del Greco Un marittimo 24enne di Torre del Greco, rientrato dal Sudafrica via Amsterdam, è ... assodigitale.it