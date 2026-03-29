A Milano, i progetti di rigenerazione urbana nelle zone di Bovisa, Loreto e Lambrate sono attualmente sospesi. In viale Andrea Doria 56 si trova una voragine, un vuoto urbano tra due edifici, accanto a una casa di comunità in fase di ristrutturazione. Queste situazioni evidenziano l’assenza di interventi attivi nelle aree interessate.

Il Comune ha partecipato a tutte le edizioni del concorso internazionale "Reinventing Cities", ma solo alcuni interventi sono partiti. Da poco Hines ha lasciato un'area di 90mila metri quadrati per i costi delle bonifiche. Tutti i dettagli, la mappa completa e gli aggiornamenti sui cronoprogrammi In viale Andrea Doria 56 c’è una piccola voragine: un vuoto urbano incastonato tra due palazzi, proprio accanto alla casa di comunità in ristrutturazione. In teoria, qui doveva nascere un ostello di 9 piani con spazi verdi e aree aperte al pubblico. Ma i cantieri non sono mai partiti. Effetto Pandoro Gate: chi affonda e chi resiste tra le influencer 'milanesi'. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Bovisa, Loreto, Lambrate: perché i grandi progetti di rigenerazione urbana sono fermi

Articoli correlati

Toscana diffusa, finanziati altri 13 progetti di rigenerazione urbanaFirenze, 10 febbraio 2026 – Aumentano i progetti di rigenerazione urbana finanziati nei comuni della 'Toscana Diffusa': grazie a un incremento di 5,8...

Leggi anche: Musei, periferie e aree svantaggiate: 825mila euro per progetti di rigenerazione urbana