A pochi giorni dal 77° anniversario della tragedia di Superga che si portò via la squadra del Mito, l’epopea del Torino rivive su Sky Sport grazie a una produzione originale, a cinquant’anni dal settimo scudetto granata: "Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama", che racconta il momento0 più intenso e simbolico della storia granata dalla leggenda del Grande Torino, nel contesto industriale degli anni 70. La docu-serie in tre puntate sarà in onda su Sky e in streaming su Now a partire da venerdì 15 maggio alle 21 e alle 22 su Sky Sport Legend, disponibili anche on demand. Il documentario - a cura del direttore di Sky Sport Federico Ferri e del...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal 15 maggio su Sky la prima puntata della docu-serie "Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama. La nuova docu-serie su Sky e NOWL’epopea del Torino del 1976 rivive su Sky Sport grazie a una nuova e appassionante produzione originale, a cinquant’anni dal settimo e ultimo...

Il Signore delle Mosche su Sky e NOW: la prima serie tv tratta dal romanzo di William GoldingIl Signore delle Mosche debutta su Sky Atlantic e NOW con l’adattamento firmato da Jack Thorne, presentato in anteprima alla Berlinale.

Argomenti più discussi: 14 serie tv da vedere a maggio, da Rosa Elettrica a Off-Campus; Rosa Elettrica – in fuga con il nemico: da oggi in esclusiva su Sky Atlantic i primi due episodi del nuovo thriller on-the-run; Zerocalcare con Due spicci, In utero e Gianni Versace: ecco le serie tv in arrivo a maggio; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese.

?????? ????? ??? ????????. ?? ?????? ????? ?????? ?? ????? ? ????? ?????? ??? ?? #CatalanGP? La MotoGP torna in Catalunya, a Barcellona, nel weekend del 15-17 maggio su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW x.com

Questo Mese in Sky: Edizione Maggio 2026 reddit

Dal 15 maggio su Sky la prima puntata della docu-serie Toro 1976. Lassù qualcuno ti amaTre puntate per celebrare i 50 anni del settimo scudetto granata. Dal Castellini a Pulici e Graziani: le testimonianze dei protagonisti, che dopo quell'impresa resero omaggio agli Invincibili ... gazzetta.it