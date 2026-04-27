Agrigento banda di ladri svaligia una casa | spariti i gioielli

A Agrigento, una banda di ladri ha preso di mira una abitazione in via Acrone, riuscendo a entrare e portare via diversi gioielli appartenenti alla proprietaria. Gli investigatori sono intervenuti sul posto per i rilievi e stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Nessuna persona è rimasta ferita durante il furto.

? Cosa sapere Banda svaligia casa in via Acrone ad Agrigento rubando tutti i gioielli della proprietaria.. La Scientifica indaga sulla zona dove mancano impianti di videosorveglianza per identificare i ladri.. Una donna di 54 anni ha scoperto il saccheggio dei propri gioielli in via Acrone ad Agrigento, dopo che dei malviventi hanno forzato la porta blindata della sua abitazione approfittando della sua assenza. Il colpo, messo in atto da quella che sembra essere una banda organizzata di ladri specializzati in furti domestici, si è concentrato esclusivamente sulla zona della camera da letto. I responsabili dell’azione sono riusciti a penetrare nell’appartamento e a mettere in disordine armadi e cassetti, individuando con rapidità i monili custoditi all’interno dei comodini e dei comò.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, banda di ladri svaligia una casa: spariti i gioielli Notizie correlate Raid di Pasqua, spariti gioielli e orologi: ladri in azione con i proprietari in casaFerrara, 8 aprile 2026 – I periodi di festa sono tra i più a rischio per quanto riguarda i furti in appartamento. Ladri in casa, arrestata la banda che affittava appartamenti per organizzare i colpi in Veneto. Sequestrati Rolex, gioielli e targhe rubatePADOVA - Usavano appartamenti in affitto come base operativa per programmare furti in Veneto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Forzano la porta blindata e fanno razzia di gioielli: ladri in casa di una 54enne; La banda di ladri che ruba nelle scuole dell'Alessandrino; Notifica sullo smartphone, poi l’incubo in diretta: ladri svaligiano la villetta in 6 minuti - BresciaToday; Maxi-furto in pieno giorno: colpo da 11 mila euro a un parrucchiere. Colpo in pieno centro ad Agrigento: svaligiato appartamento, spariti gioielli per 10mila euroFurto nel cuore di Agrigento, dove un’abitazione di via Acrone è stata presa di mira da una banda di ladri. Nel mirino è finito l’appartamento di una commerciante cinquantenne, assente al momento dell ... scrivolibero.it Forzano la porta blindata e fanno razzia di gioielli: ladri in casa di una 54enneUna banda di topi d'appartamento ha approfittato della temporanea assenza dell'agrigentina per mettere a soqquadro la camera da letto ... agrigentonotizie.it W l'Italia Tra Agrigento e Trieste c'è l'Italia...tappa in Calabria tra le meraviglie dei mari e dei monti e... Ciak si gira con una troupe straordinaria e giovanissima, un cortometraggio davvero folle e bellissimo. Sono gli spazi in cui l'arte si libera, così necessari. DU - facebook.com facebook